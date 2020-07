Livreur plaqué à mort à Paris: sa famille en appelle à Macron

France

Maîtrisé au terme d'un contrôle routier tendu, Cédric Chouviat a succombé en janvier dernier après avoir fait un malaise cardiaque. La famille de la victime réclame la suspension des policiers mis en cause.

La famille de Cédric Chouviat demande au président français et au gouvernement d'agir résolument contre les violences policières.

La famille d'un homme de 42 ans mort des suites d'une interpellation en janvier à Paris a demandé mardi au président français Emmanuel Macron et au gouvernement d'agir résolument contre les violences policières et a réclamé la suspension des policiers mis en cause.