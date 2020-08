Hockey sur glace

L’occasion de tester l’efficacité des concepts de protection

Malgré les incertitudes, les premiers matches amicaux ont lieu en Suisse. Les clubs s’organisent sur le plan sanitaire et suivent les protocoles de sécurité. Tout le monde sera assis et le port du masque sera obligatoire.

On sent bien que les gens ont envie de retourner au stade»

En attendant d’en savoir plus mercredi après la très attendue prise de position du Conseil fédéral concernant les limitations de spectateurs pour les manifestations sportives (actuellement fixées à 1000 personnes), plusieurs clubs de hockey sur glace ont déjà établi un protocole de sécurité sanitaire afin d’assurer la bonne tenue des premiers matches de préparation. Partout, les masques seront obligatoires et seules des places assises seront disponibles.

Les fans devront s’enregistrer

A Viège par exemple, où la patinoire sera divisée en secteurs de 300 places au maximum et où les restaurants et bars resteront fermés, l’accès est réservé aux détenteurs d’abonnements, lesquels devront s’enregistrer en ligne 24 heures avant la rencontre afin de pouvoir assurer une traçabilité. «Nous adapterons les mesures au fur et à mesure si nous constatons que nous pouvons offrir davantage de flexibilité à nos fans. Mais pour l’instant, nous sommes tenus à certaines obligations basées sur un concept sanitaire pour lequel le canton et la commune nous ont donné leur aval», explique, Sébastien Pico, CEO du HC Viège.