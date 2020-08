Etude

L’offre de soins aux migrantes est à améliorer

La Suisse dispose d’un système de santé de qualité, mais l’accès aux soins reste limité pour certains groupes de la population selon une étude.

L’offre de soins aux migrantes et l’information à ce sujet sont susceptibles d’améliorations en Suisse. C’est le constat d’une étude internationale dirigée par l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne.

L’étude MIWOCA (Migrant Women’s Health Care Needs for Chronic Illness Services in Switzerland) consistait à rassembler les expériences de femmes atteintes de maladies chroniques issues de l’immigration afin de montrer comment elles vivent l’accès aux soins en Suisse et d’en déduire des propositions d’amélioration.