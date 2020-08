Covid-19: chiffres erronés

«L’OFSP est soumis à une grande pression»

La publication de chiffres inexacts sur les infections de Covid-19 aura des suites au sein de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), a annoncé mardi le conseiller fédéral Alain Berset.

La publication de chiffres erronés par l'OFSP a été malheureuse. Une erreur s'est produite et il est important de la remarquer et de la corriger, a déclaré le ministre de la santé dans l'interview publiée sur le site de la télévision alémanique SRF, diffusée dans l'émission «10 vor 10». Selon lui, la faute a toutefois été rapidement découverte.

«Pas de cacophonie»

Vendredi dernier, l'OFSP avait publié un tableau selon lequel le risque de s'infecter est le plus grand dans les boîtes de nuit et les restaurants. Dimanche, l'office corrigeait ses affirmations et précisait que la majorité des infections ont en fait lieu au sein des familles.