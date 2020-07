Actualisé 13.07.2020 à 15:00

Logiquement, les vacanciers de la SFL ont pris cher dans ce podcast

Podcast

par Sport-Center

Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Simon Meier et Robin Carrel, ainsi que de l'ancien défenseur Jérémy Manière. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

1re partie (dès 1'10):

On a commencé ce podcast par parler des (non-)décisions de la SFL et du match de mardi entre Bâle et les M21 du FC Zurich. Championnat faussé, dirigeants en vacances... Il n'y a pas grand chose qui va dans les coulisses de la Swiss Football League!

2e partie (dès 16'20):

Xamax est-il condamné? Le match de mercredi contre Sion est-il équitable? Des louanges ont aussi été tressées au Servette FC, tandis qu'on a peut-être trouvé ce qui ne va pas au LS...

3e partie (dès 31'10):