Loi sur la sécurité: un premier inculpé à Hong Kong

Répression

Un jeune homme a été accusé d'incitation à la sécession et d'activité terroriste, selon les nouvelles directives de Pékin.

L'homme «a été inculpé d'un chef d'accusation d'incitation à la sécession, et d'un chef d'accusation d'activité terroriste», a précisé la police dans un communiqué, en indiquant que le suspect avait 24 ans . Des documents judiciaires indiquent cependant qu'il a 23 ans.

Il a foncé sur la police à moto

Le régime chinois a imposé mardi soir à l'ex-colonie britannique un texte très controversé en ce qu'il viole, selon certaines capitales étrangères, le principe «Un pays, deux systèmes» censé garantir à Hong Kong des libertés inconnues ailleurs en Chine. Jusqu'au dernier moment, Pékin a tenu secret le contenu de cette loi visant à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, et qui est une réponse au mouvement de contestation sans précédent depuis 1997 apparu il y a un an.