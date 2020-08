Australie

Loi sur les médias: Google en appelle aux internautes

Canberra a dévoilé un projet de loi qui obligerait les géants de l’internet à rémunérer les médias pour leurs contenus. Google est vent debout contre ce texte.

Canberra a dévoilé fin juillet un projet de «code de conduite contraignant» censé gouverner les relations entre des médias en grandes difficultés financières et les géants qui dominent l’internet, au premier rang desquels Google et Facebook.

Outre l’obligation de payer en échange des contenus, le code traite de questions comme l’accès aux données des usagers, la transparence des algorithmes et l’ordre d’apparition des contenus dans les flux d’information des plateformes et les résultats de recherches. Il prévoit des pénalités atteignant plusieurs millions d'euros.

«Injuste»

Google relève qu’il a des partenariats avec les médias australiens. «Mais plutôt que d’encourager ce genre de partenariats, la loi va donner aux entreprises de médias un traitement spécial et les encourager à faire des demandes énormes et déraisonnables qui mettront en danger notre service gratuit», poursuit la lettre.

Une initiative suivie de près dans le monde

L’initiative australienne est suivie de près à travers le monde à un moment où les médias souffrent dans une économie numérique où les revenus publicitaires sont de plus en plus captés par Facebook, Google et d’autres grandes firmes de la tech. La crise des médias a été aggravée par l’effondrement économique provoqué par le coronavirus. En Australie, des dizaines de journaux ont été fermés et des centaines de journalistes licenciés ces derniers mois.