Loïc Gasch: «J’en ai rêvé depuis très longtemps»

Le sauteur Loïc Gasch revient sur son saut à 2m30, égalant ainsi la meilleure performance mondiale de l’année.

par Thibaud Oberli

Loïc Gasch en plein vol lors d’un meeting à Berne, le 24 juillet 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Si la crise du Covid-19 chamboulé le programme de tous les sportifs, Loïc Gasch y a trouvé un terreau intéressant pour continuer sa progression. Vendredi lors du meeting d’Aarau, le Vaudois s’est fait l’auteur d’un saut exceptionnel, passant la barre des 2m30 pour la première fois de sa carrière. Il égale ainsi les quatre autres athlètes – Brandon Starc (AUS), Jamal Wilson (BAH), Sang-Hyuk Woo (COR) et Gianmarco Tamberi (ITA) – qui ont effacé cette marque en 2020. Le record national, détenu par Roland Dalhäuser depuis 1981, n’est plus qu’à un centimètre pour le sportif originaire de Sainte-Croix.

Est-ce qu’on se sent plus léger après un saut à 2m30?

Je ne sais pas si on se sent plus léger, mais on se sent en tout cas très bien. C’est une sensation incroyable!

Avec la crise sanitaire et l’anuulation des compétitions, l’avenir était incertain pour les athlètes. Est-ce que le saut de vendredi vous rassure?

Oui. Fin mars, nous ne savions pas si des compétitions allaient avoir lieu. De mon côté, je savais que le travail n’était pas vain, que ce soit pour cette année où l’année prochaine. Mais effectivement, le fait de passer 2 mètres 30 aussi vite est clairement un résultat fort, qui montre que le travail effectué fonctionne et que je dois continuer sur cette voie.

On vous a vu très ému après le saut, vous pensiez à quoi en regardant cette barre intacte?

C’est une barre que j’ai cherchée, dont j’ai rêvé depuis très longtemps. C’est un palier psychologique de franchi. Attaquer un saut à 2m29 ou 2m30, même s’il n’y a qu’un centimètre de différence, ce n’est pas le même défi. Dans la tête, ce n’est pas du tout la même chose. Le fait de le réussir est une vraie récompense.

Vous parlez de la différence psychologique que peut représenter un centimètre, c’est aussi la différence qui vous sépare du record de Suisse. C’est la prochaine étape?

Oui et non. Mais une chose est sûre, c’est que je veux ce record de Suisse! Vendredi à Aarau après mon saut à 2m30, j’ai tenté ma chance à 2m33, qui sont les minima pour les Jeux olympiques. Ce sont vraiment ces deux hauteurs que j’ai en tête actuellement. Je ne suis qu’à un centimètre du record de Suisse et je veux tout faire pour qu’il devienne mien. Mais à côté de cela, je dois aussi travailler pour être régulier à des barres très hautes, ce qui a été le cas cet hiver et qui continue actuellement

Vous avez préparé cette saison depuis votre garage, aménagé en salle d’entraînement. Maintenant que les infrastructures sont à nouveau ouvertes, vous y avez remis votre voiture?

Le matériel n’était pas à moi, j’ai dû le rendre à mon entraîneur et à mon club, j’ai donc pu ranger ma voiture. C’était bien d’avoir trouvé cette solution avec mon garage, la situation l’obligeait. Mais je me sens quand même mieux dans «ma» petite salle de musculation au bord du lac, à l’USY (ndlr: le club d’athlétisme d’Yverdon). Même si elle est miteuse, c’est là que je m’entraîne depuis dix ans et que je me sens le mieux. Et elle n’est à cinq minutes de chez moi, pas beaucoup plus loin que mon garage.

Vous avez préparé cette saison en partie seul, c’était un défi?

Oui, même si j’ai eu beaucoup de contacts avec mon coach et que j’ai changé de structure entre-temps. Une partie du travail était à faire seul. Mais, je pratique de l’athlétisme depuis 10 ans maintenant et je sais assez bien ce que je dois travailler. C’est évident que ce n’est pas idéal de s’entraîner seul sur la durée, mais sur de plus petites périodes, comme celle-ci, cela n’a pas trop été un problème.

Quels sont les objectifs pour le reste de l’année, après l’incertitude du début de saison?

La première échéance, c’est deux semaines de repos, qui étaient prévues dans mon plan d’entraînement. Je sens que j’en ai besoin. Dans le viseur, il y a un meeting à Lyon, ensuite la Coupe des Clubs et finalement les championnats suisses. Même si d’autres compétitions s’organisaient, je réfléchirais avant d’y participer, le but n’est pas non plus de sauter partout et de prendre le risque de se blesser. Les gros objectifs sont pour la saison prochaine.

Cette année, qui aurait dû être remplie de grosses échéances, est donc à mettre entre parenthèses?