Coronavirus

L’OMS dénonce le «nationalisme vaccinal»

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a plaidé ce jeudi pour la mise en commun des outils permettant à la planète de combattre le Covid-19.

Pour lui, il ne s’agit pas de «partager au nom du partage», mais bel et bien parce que c’est une nécessité et que cela bénéficiera à tous, y compris aux pays mieux dotés: «Ils ne font pas la charité aux autres. Ils le font pour eux-mêmes, car lorsque le reste du monde se rétablit et s’ouvre, ils en bénéficient également.»