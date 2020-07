Londres et Bruxelles au bord de la rupture

Brexit

Boris Johnson manœuvre en vue d'un échec des négociations de divorce avec l'Union européenne, à qui il compte faire porter le chapeau.

Les négociations sur le Brexit entre Londres et les Européens semblaient mardi au bord de la rupture, à un peu plus de trois semaines de la date prévue. Bruxelles a accusé le Premier ministre britannique Boris Johnson de jouer avec «l'avenir de l'Europe».

«Un jeu stupide»

Refusant lui aussi ce «blame game», le président de la Commission Jean-Claude Juncker a estimé dans une interview aux quotidiens français les «Echos» et l«'Opinion» que «le péché originel se trouve sur les îles et non sur le continent». «Un Brexit sans accord entraînerait un affaissement du Royaume-Uni et un net affaiblissement des ressorts de croissance sur le continent», a-t-il ajouté, estimant que «perdre un Etat-membre pour des raisons de stricte politique intérieure (...) reste une véritable tragédie».