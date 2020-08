Burkina Faso L’opposition signe un accord en vue de la présidentielle

Le chef de file de l’opposition Zéphirin Diabré a salué un «accord historique» qui permettra «d’écrire un nouveau chapitre», le 22 novembre prochain.

Vingt-deux partis et formations politiques d’opposition ont signé mardi à Ouagadougou un accord en vue de l’élection présidentielle du 22 novembre, a constaté un journaliste de l’AFP. Cet accord doit leur permettre d'«offrir une alternance» à la tête du pays. Dans ce texte, ces mouvements se sont engagés «à soutenir celui des signataires du présent accord qui arriverait au second tour de l’élection présidentielle de 2020».

Dénonçant «la mauvaise gouvernance» politique et sécuritaire dans le pays, les signataires se sont mis d’accord en présence de nombreux militants et sympathisants pour un projet «de conquête et de gestion du pouvoir», selon les mots du vice-président de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Adama Sosso.