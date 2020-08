Biélorussie

Des dizaines de milliers de personnes défilent contre le pouvoir

Les opposants du président biélorusse Alexandre Loukachenko défilent en nombre dans les rues de Minsk ce dimanche alors que le chef d’État a dénoncé la volonté d’imposer au pays «un gouvernement depuis l’étranger».

«Chers amis, je vous ai appelés ici non pas pour que vous me défendiez mais parce que, pour la première fois en un quart de siècle, vous pouvez défendre votre pays et son indépendance», a-t-il lancé, sous les ovations, depuis la place de l’Indépendance où étaient réunies plusieurs milliers de personnes, selon un journaliste de l’AFP.

«Si nous faisons ça, nous partirons en vrille et nous n’en reviendrons jamais», a-t-il prédit, face à la foule agitant le drapeau rouge et vert hérité de la période soviétique. «Les élections ont eu lieu, un score falsifié ne peut être de plus de 80%», a-t-il affirmé, en référence aux résultats officiels qui l’ont crédité de plus de 80% des voix.