Biélorussie

Loukachenko devrait rempiler pour la 26e année consécutive

A l’issue d’un scrutin tendu, le président sortant serait donné gagnant à 79,7%. Sa rivale Svetlana Tikhanovskaïa dénonce une fraude massive.

La plupart des bureaux de vote ont fermé à 19 heures en Suisse mais certains ont été autorisés à rester ouverts du fait de l'affluence, très forte avec des queues géantes qui se sont formées dans cette ex-république soviétique nichée entre l'UE et la Russie et dirigée depuis 1994 par Alexandre Loukachenko.

Fraudes massives dénoncées

Professeur d'anglais de formation, cette femme de 37 ans avait estimé qu'il était «sans espoir» de s'attendre à un scrutin équitable du fait de «fraudes éhontées». Le nombre d'observateurs a été réduit au minimum et les observateurs internationaux indépendants n'ont pas pu venir.

Elle avait appelé ses partisans à se munir de bracelets blancs en allant voter, en signe de soutien et à envoyer des photos de leurs bulletins afin d'organiser un comptage indépendant.

Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère tendue, avec contrôles de police et circulation limitée à Minsk, la capitale, tandis que des blindés, véhicules anti-émeute et canons à eau étaient déployés, selon des journalistes de l'AFP. Des chants d'opposition résonnaient depuis des immeubles et de voitures.