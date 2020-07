États-Unis

L’ouragan Hanna a atteint le Texas

En pleine épidémie de coronavirus, le premier ouragan atlantique de 2020 traverse le sud du Texas accompagné de fortes pluies. Les météorologues craignent de fortes crues.

L’ouragan Hanna, premier de l’année 2020 sur la côte atlantique a atteint samedi le Texas, porteur de fortes pluies, bourrasques et éventuellement de crues très dangereuses, alors que cet État du Sud des États-Unis est sous pression face à l’épidémie de coronavirus.

Hanna a gagné l’île Padre à 17 heures locales (23 heures en Suisse) et balayait les côtes en tant que tempête de catégorie 1 avec des vents pouvant aller jusqu’à 145 kilomètres à l’heure, a indiqué le Centre national des ouragans. Il devrait se diriger samedi soir vers le sud du Texas puis vers le nord-est du Mexique dimanche.

«Hanna devrait produire de fortes pluies dans certaines parties du sud du Texas et du nord-est du Mexique. Ces pluies entraîneront des crues soudaines qui représentent un danger mortel», et pourraient faire sortir des cours d’eau de leur lit, ont averti les météorologues.

Hanna était à une grosse centaine de kilomètres de Corpus Christi, au Texas, lorsqu’il a atteint les terres. (Godofredo A. Vàsquez/Houston Chronicle via AP)

Aucune victime ou dégât d’ampleur n’étaient signalés dans l’immédiat, les vents ayant faibli à quelque 130 km/h et devant encore mollir pendant la nuit. Mais Hanna pourrait déverser 45 centimètres de pluie d’ici à lundi sur le sud du Texas et les États mexicains de Coahuila et Nuevo Leon, ainsi que le nord de Tamaulipas.