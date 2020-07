France

Lourdes organise un «e-pèlerinage» pendant la pandémie

Le site de pèlerinage français, vidé de ses fidèles, se réinvente et propose une manifestation en ligne «Lourdes United» célébrée en cinq langues.

Confronté à l’annulation des pèlerinages à cause du coronavirus, le sanctuaire chrétien de Lourdes, dans le Sud-Ouest de la France, organise jeudi le premier pèlerinage virtuel mondial.

Pour cette manifestation, baptisée «Lourdes United», des célébrations et prières sont célébrées en cinq langues et retransmises sur les télévisions catholiques et autres canaux de diffusion à travers le monde entier, des Etats-Unis à l’Indonésie.