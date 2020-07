Marché pétrolier

Pertes abyssales pour Shell, Total et Eni

Shell accuse une perte nette de 18,1 milliards de dollars au 2e trimestre tandis que Total accuse une perte de 8,4 milliards, la première depuis 2015. L’Italien Eni lui note 4,4 milliards de pertes.

Le groupe anglo-néerlandais, qui avait dégagé un bénéfice net de 3 milliards de dollars un an plus tôt, explique dans un communiqué avoir passé dans ses comptes trimestriels une charge de 16,8 milliards de dollars, dont il avait déjà dévoilé l’ampleur fin juin. Shell, comme son concurrent BP, a choisi de passer cette énorme dépréciation sur un seul trimestre pour l’heure, quitte à publier une perte monstre.

Pour le troisième trimestre, le groupe s’attend à une baisse de sa production, notamment en raison des mesures prises par l’Opep et il prévoit encore un impact négatif de la faible demande pour le pétrole et le gaz.

Grosses pertes aussi pour Total

Total a enregistré au deuxième trimestre sa première perte nette depuis 2015, plombé par de lourdes dépréciations annoncées la veille ainsi que par la chute des cours du brut et des marges de raffinage. La perte nette atteint 8,4 milliards de dollars, contre un bénéfice de 2,8 milliards un an plus tôt, a annoncé le géant pétrolier et gazier français jeudi dans un communiqué. La dernière perte nette trimestrielle remontait à la fin 2015.