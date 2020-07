il y a 24min

Lucerne, à bout de souffle et bon à prendre

Impressionnants depuis le début du second tour, les hommes de Fabio Celestini se trouvent à nouveau dans le creux de la vague. Sion, qui se mesure au FCL mercredi (20h30), a besoin des trois points.

par Florian Vaney

Lucerne a enlevé deux de ses trois duels face à Sion cette saison. Keystone

Aucune équipe de Super et de Challenge League n’était programmée pour jouer tous les trois jours. C’est un fait. Les plannings d’entraînement, la récupération, les pics de forme: tout est presque toujours prévu sur une semaine. En Suisse, à l’exception de quelques tours de Coupe pouvant être placés entre deux week-end, les semaines anglaises sont réservées aux clubs qui jouent l’Europe. À partir de ce constat-là, force est cependant de se rendre compte que tous ne sont pas égaux face à la refonte du championnat.

Parce que son entraîneur se veut particulièrement exigeant, on peut penser que le FC Lucerne fait partie des «perdants» de cette nouvelle formule. Cette même exigence avait fait de la formation de Suisse centrale l’une des plus dangereuses du pays. Le bilan de Fabio Celestini après ses dix premiers matches? 23 points! Sur ses quatre dernières sorties? Un seul point (onze goals encaissés, deux inscrits)…

Les hauts et les bas de Celestini

Quelque part, cela rappelle forcément les deux dernières expériences du Vaudois. À Lausanne, où il avait fait monter le LS très haut avant de le voir redescendre d’où il venait. À Lugano, où tout s’était cassé après avoir réussi l’exploit d’atteindre l’Europe. En terres lucernoises, tout semble avoir été accentué. Les hauts sont encore plus hauts, les bas, qu’on commence à entrevoir, pourraient être encore plus durs à vivre.

Puisque cette fin de championnat ressemble plutôt à une parenthèse assez bizarre et finalement plutôt plaisante sportivement parlant, on ne doute pas vraiment que les Lucernois sauront renaître de leurs cendres pour le début de la saison prochaine. Pour ce qui est de la fin de ce sprint final, par contre, l’équipe de la Swissporarena paraît à bout de souffle. D’ailleurs, les mots de Fabio Celestini en interview d’après-match se ressemblent depuis quelques jours. En substance, comment en vouloir à des joueurs qui n’ont plus de jus et qui ont déjà obtenu 24 points depuis janvier? Un certain aveu d’impuissance.

Quel visage pour le FC Sion?

C’est dans ce contexte que le FC Sion se déplace à Lucerne mercredi soir. Pour ne pas arranger les affaires de l’actuel 5e de Super League, Francesco Margiotta manquera à l’appel. L’homme aux huit buts et aux quatre passes décisives depuis la reprise cet hiver, transcendé par l’arrivée de Fabio Celestini, a récolté son quatrième avertissement de la saison dimanche contre Xamax. Pour la première fois, le technicien devra composer un onze de base sans son buteur à tout faire italien.

S’il convient de rappeler que la vérité du jour et la forme du soir ont fait la loi plus souvent qu’à leur tour depuis un mois, il apparaît clair que les Sédunois ont un bon coup à jouer à la Swissporarena. Leurs certitudes défensives acquises depuis quelques matches (un seul but encaissé lors des trois dernières rondes de championnat) devraient constituer plus qu’un atout face à des Lucernois apparus sans idée il y a trois jours contre Neuchâtel.