Football

Lucerne prend l’eau à Saint-Gall

Le FC Saint-Gall est facilement venu à bout du FC Lucerne (4-1). Les Brodeurs reprennent la première place du classement.

Cedric Itten et Jordi Quintilla peuvent jubiler. Les deux joueurs de Saint-Gall ont marqué 3 des 4 buts de leur équipe.

Les Brodeurs ont pris l’avantage dès la 10e minute après une action collective rondement menée et conclue par André Ribeiro. C’est ensuite Cédric Itten qui s’est mis en avant, réalisant un doublé en deux minutes (27e et 29e). Le jeune joueur de la Nati a ainsi marqué ses 14 et 15e buts de la saison. Il occupe pour l’instant la deuxième place au classement des buteurs. Au retour des vestiaires, Jordi Quintilla en rajoutait une couche du point de penalty (49e) après une faute de Simon Grether sur Jérémy Guillemenot.