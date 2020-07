Lucien Favre à la tête de Dortmund une troisième saison

Football

Le directeur sportif du BVB Michael Zorc a confirmé que l'entraîneur vaudois de 62 ans resterait en place.

Le technicien vaudois de 62 ans, qui est arrivé à Dortmund en 2018 et qui possède un contrat valable jusqu'en juin 2021, se voit donc offrir une troisième chance de ravir le titre au Bayern Munich. En deux saisons, il a à chaque fois amené son équipe à la deuxième place de Bundesliga.

Mais il a été très critiqué au cours de la saison qui s'achève. On lui reprochait notamment d'avoir mal négocié certains matches charnière, comme le 8e de finale de Coupe d'Allemagne à Brême (défaite 2-3), les 8es de finale de Ligue des champions contre le PSG (élimination 2-1 et 0-2) et les matches de championnat décisifs contre le Bayern (0-4 à Munich, 0-1 à Dortmund), malgré une enveloppe de transferts conséquente (environ 150 millions d'euros).