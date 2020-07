Suisse

L’UDC demande le renvoi de la nouvelle politique agricole

Le premier parti politique de Suisse estime que la PA22+ est inacceptable en l’état et demande que le Conseil fédéral retravaille son projet sur des points essentiels.

L’UDC ne veut rien savoir de la nouvelle politique agricole dès 2022 (PA22+). Le parti conservateur demande le renvoi du projet au Conseil fédéral et exige des modifications qui garantissent la production en Suisse.

La PA22+ est inacceptable en l’état, car elle entraîne une baisse massive de la production indigène et transfère une fois de plus la production locale à l’étranger, ont indiqué lundi plusieurs élus fédéraux UDC. Ils tenaient conférence de presse sur l’exploitation familiale du conseiller national Andreas Aebi à Alchentorf (BE).