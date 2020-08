Hongkong

L’UE demande de reconsidérer le report des élections

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré ce lundi que le report d’un an des élections au Conseil législatif de Hongkong est une menace pour l’exercice des droits et libertés démocratiques.

«Le report proposé d’un an des élections au Conseil législatif par le recours aux pouvoirs d’urgence retarderait le renouvellement de son mandat démocratique et remettrait en cause l’exercice des droits et libertés démocratiques garantis par la loi fondamentale de Hongkong», a soutenu Josep Borrell dans un communiqué.