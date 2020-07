L’UE «s’oppose fermement» à la reprise des exécutions aux USA

Peines

Un porte-parole de la diplomatie européenne a appelé ce vendredi l’administration américaine à renoncer aux exécutions fédérales prévues à partir du 13 juillet.

«Nous appelons l'administration américaine à reconsidérer (cette décision) et à ne pas donner suite aux exécutions fédérales prévues à partir du 13 juillet», déclare Peter Stano, porte-parole du Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères Josep Borrell. «Cette décision va à l'encontre d'une tendance générale aux Etats-Unis et dans le monde d'abolir la peine de mort, par la loi ou en pratique», poursuit le communiqué.

«Cruelle, inhumaine et dégradante»

Il rappelle que «l'Union européenne s'oppose fermement à la peine de mort constamment et en toutes circonstances» et qu'elle «continuera à oeuvrer pour son abolition universelle», dénonçant une pratique «cruelle, inhumaine et dégradante, incompatible avec le droit inaliénable à la vie, qui ne représente pas une dissuasion efficace face aux comportements criminels et qui est irréversible».