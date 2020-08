il y a 56min

Football

L’UEFA a très envie que ça se termine

Si les conditions pouvaient certaines fois passer pour «relax» en Swiss Football League, ça rigole beaucoup moins au niveau européen.

par Robin Carrel, Bâle

Les remplaçants bâlois ont fait bien attention. KEYSTONE

En Suisse, depuis quelques semaines, on ne peut pas remplir les stades, mais mille personnes peuvent être présentes pour une rencontre de Super ou de Challenge League. En Autriche, on va monter jusqu’à 10’000 et en Bulgarie, on pourra bientôt occuper un siège sur deux. Pas au niveau européen où, contraint de s’aligner sur ce qui se fait ailleurs sur le Vieux Continent par souci d’équité, seuls les organisateurs, l’entourage des équipes, les joueurs et des journalistes peuvent prendre place dans les diverses enceintes.

Jeudi soir, à Bâle, il n’y avait absolument rien qui aurait pu laisser penser qu’un match retour des 8es de finale de l’Europa League se déroulait au Parc St-Jacques. Qu’est-ce qu’on était loin des nuits magiques de cette enceinte du début de la dernière décennie, quand Rossi, Gimenez, Shaqiri, Frei, Xhaka et compagnie faisaient vibrer 37'500 personnes en folie... Cette fois, il y avait bien trois fans francfortois dehors, un feu d’artifice parti d’on ne sait où à 8 minutes de la fin et un fan à vélo, qui venait voir s’il se passait quelque chose après le coup de sifflet final. Il a été déçu.

Car pour pouvoir apercevoir le pré vert, il a fallu passer par les quelques formalités de cette «nouvelle normalité». C’est parfaitement logique, l’UEFA doit absolument arriver au bout de cette saison et rien, absolument rien ne sera laissé au hasard d’ici à la finale de la Champions League à Lisbonne, le 23 août prochain, de peur de devoir laisser filer tout ou une partie des droits TV restant à payer pour des diffuseurs, qui n’auront de toute manière pas eu droit au nombre de matches prévu dans leur contrat.

On parle tout de même d’une somme de près de deux milliards de francs suisses annuels, juste pour les télévisions des pays dits du «Big 5» européen. En tout, ce sont près de trois milliards qui sont encaissés annuellement par la confédération européenne, dont le match phare, la finale de «C1», se bat régulièrement avec le Super Bowl pour le «titre» du match le plus regardé au monde avec bien plus de 100 millions de téléspectateurs. Bref, pas la place pour la rigolade.

Ainsi, lors de l’affrontement contre les Francfortois, seuls les joueurs et les commentateurs ont eu le droit d’enlever leur masque pour la rencontre. En tribune de presse, c’était masqué et avec distanciation sociale obligatoire. Comme les 22 acteurs d’ailleurs concernant ce dernier point, au moment de la présentation des équipes, allez comprendre pourquoi. A l’entrée, prise de température – il fallait voir la tête de la dame quand elle a enfin réussi me prendre la mienne et qu’elle était de 35,0°… – et il avait fallu mettre des petites croix sur un formulaire pour assurer qu’on n’avait pas le nez qui avait coulé ou toussoté dans la matinée.