Football américain

«L’une des décisions les plus difficiles de ma vie»

Vainqueur du dernier Super Bowl avec Kansas City et médecin, Laurent Duvernay-Tardif tire un trait sur la saison à venir pour des raisons sanitaires.

Alors que la NFL et le syndicat des joueurs ont trouvé un terrain d’entente pour la saison à venir, un premier joueur vient d’annoncer qu’il ne se remettra pas en piste. Vainqueur du dernier Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif a pris «l’une des décisions les plus difficiles de sa carrière». Il a choisi d’activer l’option laissée aux joueurs de ne pas disputer le prochain exercice à cause des risques sanitaires.