L’Union africaine suspend le Mali

L’Union africaine (UA) a suspendu mercredi le Mali au lendemain du coup d’État qui y a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté par les militaires putschistes et dont l’UA demande la libération.

L’UA «suspend le Mali de l’Union africaine jusqu’au retour de l’ordre constitutionnel et demande la libération du président Boubacar Keita, du Premier ministre et des autres responsables du gouvernement arrêtés par la force par l’armée», a indiqué le Conseil paix et sécurité de l’UA sur Twitter.