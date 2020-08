Football

Lyon crée l’exploit face à Manchester City

L’OL a déjoué les pronostics en s’imposant face à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Français retrouveront le Bayern Munich au tour suivant.

Lisbonne s'apprête à passer en mode franco-allemand. Exit le Barça de Messi et le City de Guardiola, les demi-finales de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe n'auront d'yeux que pour la France et l'Allemagne, avec deux surprises et deux cadors: Leipzig-PSG, mardi, et Bayern-Lyon, mercredi.