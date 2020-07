«M. Covid» craint 400 cas par jour dans deux semaines

Pandémie

Plusieurs voix s’alarment de la situation actuelle en Suisse. Les boîtes de nuit sont particulièrement pointées du doigt.

Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération Matthias Egger craint 200 cas par jour la semaine prochaine. Et le double la suivante.

Sur le front de l’épidémie de coronavirus, la situation épidémiologique actuelle en Suisse inquiète fortement des responsables et experts. Plusieurs d’entre eux tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme dans la presse dominicale alémanique. La situation dans les boîtes de nuit et bars est pointée du doigt. Ainsi que le risque que les cantons ne soient plus capables de retracer les lignes de contamination si les cas continuent d'augmenter.