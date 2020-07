Bruxelles

Macron: «C’est notre projet européen qui se joue, là»

Les 27 se réunissent en personne ce vendredi pour un sommet historique visant à bâtir une nouvelle souveraineté technologique, industrielle, écologique européenne post-pandémie.

Tous masqués

Solidarité: oui, mais…

A Bruxelles, il a réaffirmé ses positions: «Solidarité, oui (...) Mais dans le même temps, on peut aussi demander à ces pays de faire tout ce qui est possible pour qu'ils résolvent (leurs problèmes) par eux-mêmes, la prochaine fois. Et cela vous le faite via des réformes du marché du travail, du système de retraite...", a-t-il lancé.