Télévision

«Magnum»: Higgins passe ses vacances en Suisse romande

La comédienne anglaise Perdita Weeks, star du reboot de «Magnum» actuellement diffusé sur la RTS et TF1, est de passage en Suisse. Très sportive, elle s’est adonnée aux joies de l’escalade en Valais.

C’est la période des vacances, pour les stars de la télévision américaine aussi. Et, à en juger par ses photos publiées sur Instagram, la comédienne Perdita Weeks a choisi de prendre du bon temps en Valais.



Celle qui incarne la charmante Higgins, dans le reboot de la série «Magnum» actuellement diffusé sur la RTS et TF1, semble être tombée sous le charme de la Suisse. Sur ses clichés, on peut notamment voir la fringante Perdita s’adonner aux joies de l’escalade, au-dessus de Verbier (VS).



Elle a également immortalisé un beau Saint-Bernard et son tonneau. L’animal semble nettement plus avenant que les féroces dobermans d’Higgins, «Zeus» et «Apollon»!



On notera aussi que l’actrice s’est déplacée en train, sur les bords du Léman. Entre Lutry et Cully (VD), elle a ainsi immortalisé le bord du lac, en Lavaux.