Mais pourquoi un maillot vert?

Hockey sur glace

Le Genève-Servette HC propose à ses fans de choisir avec quel chandail les Aigles joueront en Champions Hockey League.

Sur le site internet du GSHC, cinq designs différents sont ainsi proposés: deux en grenat, deux en noir et un en... vert olive. Surprenant. «Ah oui?, rigole Arnaud Cogne, responsable communication et événementiel. On s'est dit qu'on voulait créer quelque chose d'inédit, sortir des sentiers habituels. Qui dit compétition exceptionnelle dit maillot exceptionnel, non? Et puis, il y a quand même un peu de grenat dessus...»