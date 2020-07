L’attaque au couteau serait une agression «terroriste»

Royaume-Uni

La police a révisé sa position quant à l'attaque qui a fait trois mort au parc de Reading. Plusieurs médias britanniques présentent le suspect comme un réfugié libyen. Selon le Daily Telegraph, il serait mentalement déséquilibré.

Un suspect, âgé de 25 ans et habitant de cette ville de de 200 000 habitants située à environ 60 kilomètres de la capitale britannique, a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits.

Verre entre amis

Au cou et sous les bras

«Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir», a expliqué ce coach sportif de 20 ans.