Majorité absolue pour le parti du président Vucic

Législatives en Serbie

Le parti du président serbe sort largement victorieuse des élections législatives de dimanche, boycottées par une bonne partie de l’opposition.

Le parti du président serbe Aleksandar Vucic a étendu dimanche son emprise sur le pouvoir par un raz de marée électoral au Parlement où l’opposition est réduite à peau de chagrin et dénonce une dérive autoritaire.

En seconde position, le partenaire du SNS dans la coalition sortante, le Parti socialiste serbe (SPS, centre gauche), crédité de 11% des voix par Ipsos. Cette victoire sans appel a été favorisée par le boycottage du scrutin par les principaux partis d’opposition, selon qui des élections libres étaient impossibles du fait de la distorsion du paysage médiatique et démocratique.

«Victoire à la Pyrrhus»

Malgré leurs appels à rester chez soi et les craintes liées au coronavirus, la participation n’a pas reculé dans des proportions dramatiques, à moins de 50%, selon les estimations de l’ONG indépendante CRTA. Cela n’a pas empêché les partis d’opposition à l’origine du boycott de dénoncer des élections «fausses» et revendiquer le succès de leur mouvement.

Malgré les apparences, le «plus grand perdant de l’élection est le SNS» qui a réalisé «une victoire à la Pyrrhus», a commenté sur Twitter Florian Bieber, spécialiste des Balkans. «Sans opposition au Parlement», le parti dirigeant pourrait apparaître comme «moins légitime que jamais». La Constitution confère au président un rôle honorifique mais Aleksandar Vucic, 50 ans, est sans conteste celui qui prend les décisions. Le chef de l’État, qui fut deux fois Premier ministre, est devenu plus populaire que jamais pendant la crise du coronavirus, selon les sondages.

Dialogue kosovar?

Le parti dirigeant bénéficie d’un paysage médiatique dominé par la presse progouvernementale, et d’une vaste base électorale constituée d’employés du service public et de leurs proches, soulignent les analystes. Le chef de l’État peut aussi compter sur des alliés de poids sur la scène internationale. Outre la Chine et la Russie, Aleksandar Vucic est soutenu par l’Occident qui le considère comme capable de résoudre le différend avec le Kosovo, l’ancienne province serbe dont Belgrade refuse de reconnaître l’indépendance.