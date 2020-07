Malgré le rebond de la pandémie, la Floride rouvre coûte que coûte

Virus

Le nombre de cas recensés de coronavirus atteint des niveaux records en Floride. Mais, malgré cela, l'Etat américain rouvre son industrie. Et, pour beaucoup, cela se fait sans porter de masque ou respecter les règles de distanciation sociale...

Le défi est de trouver un équilibre entre les mesures de santé publique et la nécessité de sauver des emplois. En début de semaine passée, le «Sunshine State» a enregistré plus de 2500 nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Au total, plus de 82'700 personnes ont été testées positives dans l'Etat, selon les autorités sanitaires, et plus de 3000 personnes sont mortes.