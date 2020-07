Technologies

Malgré Trump, Huawei devient N°1 mondial des smartphones

Le groupe chinois est devenu au 2e trimestre le premier vendeur de téléphones portables dans le monde. Et ce, malgré l’opposition des USA à ce que Huawei déploie sa 5G.

Le géant des télécoms se retrouve au centre de la rivalité sino-américaine, sur fond de guerre commerciale et technologique et de soupçons d’espionnage. Huawei est considéré comme le leader mondial de la 5G, une nouvelle norme de technologies mobiles amenées à révolutionner l’internet et dont le déploiement doit s’accélérer.