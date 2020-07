Football

Manchester United et Chelsea en Ligue des champions

Le championnat d’Angleterre est terminé et les deux derniers tickets de la C1 ont été attribués. Watford et Bournemouth sont relégués.

Les Red Devils terminent sur la troisième marche du podium derrière City et Liverpool.

Manchester United et Chelsea ont obtenu les deux derniers billets pour la prochaine Ligue des champions, dimanche à l'issue de la 38e et dernière journée du championnat d'Angleterre, accompagnant le champion Liverpool et Manchester City, déjà qualifiés.