Les gros bras font le plein

Football

Dans la course à la Ligue des champions, Chelsea, Manchester United et Leicester se sont imposés, tandis que Wolverhampton a chuté.

Chelsea, Manchester United et Leicester se sont tous imposés samedi lors de la 33e journée de Premier League, alors que Wolverhampton, surpris par Arsenal (2-0), a décroché dans la course à la Ligue des champions.

Les hommes de Frank Lampard ont totalement contrôlé leur match face à Watford, 17e avec un point d'avance sur la zone rouge. Giroud a été le premier à percer le mur jaune et noir, d'une frappe croisée habile pour éviter un défenseur et placer le ballon au pied du poteau gauche de Ben Foster impuissant (1-0, 28e).

Manchester United inarrêtable

Malgré des entames de périodes ratées, les Red Devils ont finalement disposé du 19e, Bournemouth (5-2), grâce à leur armada offensive impressionnante. Ole Gunnar Solskjaer aura apprécié, dans l'ordre, un doublé de Mason Greenwood (1-1, 29e et 4-2, 54e), un penalty de Marcus Rashford (2-1, 35e), une merveilleuse frappe enveloppée d'Anthony Martial dans la lucarne opposée (3-1, 45e+2), avec en prime une passe décisive et un coup franc direct de Bruno Fernandes (5-2, 59e).

Leicester rebondit

Kelechi Iheanacho a fini par trouver la faille peu après la reprise, sur un centre de Youri Tielemans (49e). Muet depuis que la saison avait redémarré, Vardy a ensuite repris la tête du classement des buteurs grâce à ses 20e et 21e buts de la saison, et surtout ses 100e et 101e buts en Premier League, en moins de six ans de présence à ce niveau.