Manifestations pro et anti-ours suite à l’abattage d’un animal

France

La mort d’un mâle de 4 ans abattu début juin dans les Pyrénées a relancé le conflit récurrent entre éleveurs et défenseurs de la biodiversité.

Depuis les années 1990, en respect de ses obligations européennes, la France a commencé le repeuplement en ours du massif pyrénéen. (Photo GEORGES GOBET / AFP)

Quelque 150 personnes soutenues par 14’000 pétitionnaires à Toulouse, environ 2000 manifestants autour de l’Étang de Lers en Ariège: les camps pro et anti-ours se sont mobilisés samedi en France après l’abattage d’un ours au début juin.

Parallèlement, près de 2000 éleveurs, élus, syndicalistes agricoles et chasseurs, étaient réunis en Ariège. Ils réclament notamment la fin des lâchages d’ours et la suppression des spécimens les plus prédateurs.