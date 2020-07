Le masque obligatoire dans les transports dès lundi

Coronavirus

Le Conseil fédéral a décidé ce mercredi de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics dans toute la Suisse.

Les derniers jours ont montré que les infections pouvaient se développer rapidement, dans un club ou à la faveur d'un retour de vacances. Il faut trouver un nouvel équilibre: «ne pas réagir de manière excessive, mais pas non plus attendre les bras croisés." Le gouvernement a donc décidé de renforcer la prévention.

Dès 12 ans

Dès lundi, les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque dans les trains, les trams et les bus, ainsi que dans les remontées mécaniques, les téléphériques et les bateaux. «Le masque protège celui qui le porte et les autres voyageurs», a relevé Mme Sommaruga.