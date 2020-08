Canton de Zoug Masques ou distance minimale à partir de 100 personnes

La situation épidémiologique s’étant tendue récemment à Zoug, les autorités veulent miser davantage encore sur la mise en œuvre de mesures de protection efficaces.

La nouvelle mesure concerne tous les événements publics ou privés ainsi que les bars et les clubs. Elle ne touche, en revanche pas les restaurants ni les cinémas, où les personnes sont assises et dont les tenanciers disposent d’un concept de protection adapté.

Bars et clubs: de 30 à 100 personnes

«Selon les enseignements les plus récents, les cas d’infection dans les clubs ne sont actuellement pas particulièrement élevés», justifie le ministre de la Santé Martin Pfister. En outre, l’arrivée d’une saison plus fraîche ne permet plus d’imposer un régime différencié aux espaces intérieurs et extérieurs des bars et des clubs, l’offre dans les espaces extérieurs ne pouvant être maintenue.