Restauration rapide

Le Covid fait plonger de 68% le bénéfice de MacDonald’s

L’activité de la célèbre enseigne a été drastiquement réduite partout dans le monde en raison du coronavirus durant le 2e trimestre. Et le restaurateur peine à se redresser.

Le géant de la restauration rapide McDonald’s a vu son bénéfice net chuter de 68% au deuxième trimestre et ne donne pas de prévision pour l’année, son activité ayant été drastiquement réduite par la pandémie partout dans le monde. McDonald’s a réalisé un bénéfice net de 483,8 millions de dollars (443,9 millions de francs) entre avril et juin.

«Les résultats du trimestre et du semestre reflètent la baisse des ventes en raison des fermetures temporaires de restaurants, d’une activité limitée et des changements de comportement des consommateurs à la suite du Covid-19», précise le groupe dans un communiqué. Et la célèbre enseigne précise que «la pandémie de Covid-19 a eu des effets négatifs, et pourrait continuer d’en avoir, sur nos résultats financiers, notre situation et nos perspectives».