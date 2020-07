Médicaments contre le coronavirus: déceptions en série

Épidémie

Après l'hydroxychloroquine, les essais cliniques sur le traitement lopinavir/ritonavir sont abandonnés.

La liste des médicaments potentiels contre le Covid-19 continue de se réduire. Après l'hydroxychloroquine, les essais cliniques européens Solidarity et Discovery ont également abandonné le traitement lopinavir/ritonavir, jugé inefficace et suspecté d'effets indésirables.

Après cette décision, ces deux essais ne portent désormais plus que sur un seul médicament, le remdesivir, qui vient d'obtenir une mise sur le marché conditionnelle au sein de l'Union européenne.

L'association des deux médicaments antiviraux lopinavir et ritonavir, utilisée contre le virus du sida (et vendue sous le nom de Kaletra), avait déjà été abandonnée fin juin par un autre important essai clinique, le Britannique Recovery. La même décision a été prise conjointement samedi par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) pour l'essai Solidarity qu'elle organise et par les responsables français d'un essai partenaire, Discovery.