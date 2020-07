Meghan laissée «sans défense» par la monarchie

Angleterre

L'épouse du prince Harry estime avoir été «interdite de se défendre» par la monarchie britannique lorsque, enceinte, elle était attaquée dans les tabloïds.

Ces documents ont été déposés auprès de la Haute Cour de Londres dans le cadre d'un procès intenté par l'ex-actrice américaine de 38 ans à Associated Newspapers, la société éditrice du «Daily Mail» et de sa version dominicale «Mail on Sunday».

Meghan Markle «était devenue l'objet d'un grand nombre d'articles faux et dommageables dans des tabloïds britanniques, particulièrement le défendeur, qui lui ont causé une immense détresse émotionnelle et altéré sa santé mentale», affirment-ils. «Ses amis ne l'avaient jamais vu dans un tel état auparavant, et ils s'inquiétaient à juste titre pour son bien-être, particulièrement parce qu'elle était enceinte, laissée sans défense par l'institution et interdite de se défendre elle-même», ajoutent-ils.