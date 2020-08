Apaisement

Meghan Markle a 39 ans, et la famille royale ne l’a pas oubliée

La duchesse de Sussex a son anniversaire ce mardi 4 août. La reine Elizabeth II, d’abord, puis Kate et William ainsi que Charles et Camilla lui ont adressé des messages.

Meghan Markle devrait passer la journée simplement en compagnie de son mari, son fils et sa mère, Doria Ragland.

En ce mardi 4 août, Meghan Markle fête ses 39 ans. La maman d’Archie passera son anniversaire en Californie, bien loin de la Maison Windsor, depuis qu’elle et son époux, le prince Harry, ont pris leur liberté, le 31 mars dernier. Alors que la biographie du couple – dans laquelle on en apprendra un peu plus sur les coulisses du départ – doit être publiée prochainement, la famille royale a malgré tout tenu à marquer le coup.