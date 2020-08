Télévision

«Meilleur Pâtissier»: 16 membres de l’équipe testés positifs

Après que le tournage a été arrêté le 6 août à cause d’un cas de Covid-19, les résultats des tests sont tombés. Et, selon «Closer», ils ne sont pas bons du tout.

On ne sait pas si les membres du jury Cyril Lignac et Mercotte font partie des 16 personnes contaminées.

Il y a une semaine on apprenait que tournage de la saison 9 du «Meilleur pâtissier» avait dû être suspendu le jeudi 6 août, après un mois. Un des membres de l’équipe ayant été testé positif à la Covid-19. Depuis, ils ont tous subi un dépistage et, selon «Closer», les résultats font froid dans le dos.

Dans son numéro du 14 août, le magazine people annonce que ce sont 16 personnes qui sont atteintes du nouveau coronavirus. On ne sait pas si l’animatrice Julia Vignali et les membres du jury Cyril Lignac et Mercotte en font partie. Mais tous, comme les candidats, les techniciens et les membres de la production devront rester en quarantaine.