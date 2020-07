Une star de plus!

Mel Gibson: une semaine à l’hôpital à cause du coronavirus

L’acteur et cinéaste a été testé positif au nouveau virus en avril dernier. Aujourd’hui, il est complètement rétabli, assure son agent.

Tom Hanks , le prince Charles, le prince Albert II de Monaco, Idris Elba, Madonna, Marianne Faithfull ou encore Patrick Bruel… Elle est longue la liste des célébrités à avoir contracté le nouveau coronavirus. On peut désormais y ajouter Mel Gibson. Le jeudi 23 juillet, le magazine «People» a en effet dévoilé que l’acteur et cinéaste avait été touché par la maladie.

Cela lui est arrivé en avril, a confirmé son agent au média américain. «Il a passé une semaine à l’hôpital et est depuis complètement rétabli», a-t-il assuré, avant de préciser les soins qu’il a reçus dans l’hôpital de Los Angeles où il a été admis. «Il a été traité avec le médicament Remdesivir, quand il était à l’hôpital et a été testé négatif à plusieurs reprises depuis, ainsi que positif aux anticorps.»

Accusations de Winona Ryder

La convalescence de Mel Gibson n’a pas été des plus calmes, puisqu’en juin il avait dû se défendre d’avoir tenu des propos antisémites à l’encontre de Winona Ryder il y a plusieurs années. Son porte-parole avait alors affirmé que l’actrice avait inventé l’histoire pour un article de «GQ» en 2010, et que rien n’avait changé depuis. «Elle a menti à ce sujet il y a plus de dix ans, quand elle a parlé à la presse, et elle ment maintenant», avait-il ajouté.