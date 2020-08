Coronavirus

Melbourne entame sa phase de confinement la plus stricte

La deuxième ville d’Australie n’autorise dorénavant que les commerces «essentiels» à ouvrir leurs portes pour tenter d’éviter une deuxième vague de contaminations au Covid-19.

Seuls les commerces «essentiels» ont ouvert leurs portes jeudi matin à Melbourne. La deuxième ville d’Australie a entamé sa phase de confinement la plus stricte pour tenter de contenir la propagation de la deuxième vague épidémique.

Les rues étaient beaucoup plus calmes qu’à l’accoutumée au moment d’entrer dans cette phase censée durer six semaines. L’Australie avait été louée pour sa gestion efficace de la première vague épidémique. Mais quelques nouveaux foyers de contamination en juin à Melbourne et dans sa région ont échappé à tout contrôle.