Menace de marée noire au large du Yémen

Mer Rouge

Un vieux pétrolier abandonné depuis 2015 et chargé de 1,1 million de barils de brut menace de se briser risquant ainsi de provoquer une pollution sans précédent en mer Rouge.

Une bombe à retardement

Le Safer pourrait causer «la plus grande catastrophe environnementale au niveau régional et mondial», a averti pour sa part le gouvernement yéménite. Un haut dirigeant rebelle, Mohamed Ali al-Houthi, a demandé en juin sur Twitter la garantie que le navire sera réparé et que la valeur du pétrole à bord servira à payer les salaires d’employés houthis.

Ecosystème de la mer Rouge menacé

126’000 pêcheurs menacés

Dans un pays où la majorité de la population dépend déjà de l’aide, on estime que 126’000 pêcheurs, dont 68’000 à Hodeida, perdraient leur source de revenus. «Au milieu d’une pandémie mondiale et en bordure d’une zone de conflit, les chances d’une réponse rapide et adéquate (à une pollution) sont extrêmement faibles», écrit IR Consilium dans un rapport.

Pour Doug Weir, directeur de la recherche et des politiques au Conflict and Environment Observatory, basé au Royaume-Uni, «les risques sont clairs: plus le conflit se prolonge, plus ils deviennent importants, et plus toute opération de sauvetage sera complexe et coûteuse».