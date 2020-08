Réseaux sociaux

Menacée, TikTok entend bien «rester» aux Etats-Unis

Après l’annonce choc de Donald Trump vendredi, le propriétaire chinois de l’application TikTok a proposé de vendre la branche américaine de cette dernière.

«Pas l'intention de partir»

ByteDance vient de proposer de vendre la branche américaine de TikTok, comme l'y incitent les Etats-Unis, d'après le New York Times. Et plusieurs médias américains assurent que Microsoft est en négociations avancées pour la racheter.

Près d'un milliard d'utilisateurs

«Nous devons être vigilants sur le risque que des données privées et sensibles soient transférées à des gouvernements abusifs, y compris le nôtre», est intervenue Jennifer Granick de la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU. «Mais bannir une plateforme, même si c'était légalement possible, nuit à la liberté d'expression en ligne et ne fait rien pour résoudre le problème plus vaste de la surveillance gouvernementale non justifiée», a-t-elle ajouté.