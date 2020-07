Défi

Mère et fils traverseront le Léman pour lever le voile sur la dyspraxie

Une enseignante vaudoise et son fils de 8 ans touché par ce trouble méconnu parcourront 14 km en eau libre à la force de leurs bras, reliant Cully à Évian.

«Surtout dans le milieu scolaire, déplore sa maman, Carole Brülhart enseignante au secondaire dans un établissement au Jorat (VD). Les professeurs ne sont pas formés pour encadrer ces enfants et confondent ce problème avec un trouble du comportement. En réalité, il s’agit d’une difficulté à se représenter dans l’espace qui rend difficile certains apprentissages. Pour vous donner une idée de ce qu’un enfant dyspraxique endure, essayez de lacer vos chaussures avec des gants de boxe!»

Un périple en paddle

Dans l’espoir de mieux faire connaître ce trouble et d’aider d’autres familles à le déceler assez tôt, mère et fils se sont lancé un défi ambitieux. La Vaudoise, ancienne volleyeuse et passionnée de sports en haute montagne, traversera le Léman à la nage en compagnie de Benjamin, qui l’accompagnera en paddle.