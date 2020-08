Football

Messi et le Bayern beaucoup trop forts

Faciles vainqueurs de Naples (3-1) et de Chelsea (4-1), le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont donné rendez-vous en quart de finale à Lisbonne, le 14 août.

Les Napolitains avaient pourtant fait le début de match attendu au Camp Nou, touché l’arête du but de Marc-André ter Stegen par Dries Mertens dès la 2e minute et tenté quelques frappes dangereuses. Mais sur le premier corner barcelonais, Clément Lenglet a astucieusement envoyé Piotr Zielinski dans son camarade Kalidou Koulibaly et ni l’arbitre ni le VAR n’y ont trouvé à redire. Le Français en a profité pour marquer de la tête (10e) son premier but en carrière en «C1» et lancer les siens vers une qualification aisée (3-1; aller 1-1).